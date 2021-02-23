Протести на захист Стерненка: на Банковій затримали 17 осіб, відкрито кримінальну справу

За фактом сутичок на вулиці Банковій в Києві під час акції біля Офісу президента у вівторок відкрито кримінальне провадження, в поліцію доставлені 17 учасників акції, які порушували правопорядок.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі київського главку поліції.

"17 осіб доставлені в поліцію", - сказали в Нацполіції.

У поліції додали, що кілька поліцейських отримали опіки очей.

"Поліцейські миттєво реагують на всі спроби провокацій і зіткнень. Під час бійки учасники акції застосували газові балончики й кидали в правоохоронців фаєри", - відзначили в пресслужбі главку.

Відзначається, що слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 342 (Опір представникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Разом з тим народний депутат від "Голосу" Олександра Устинова опублікувала фото затримань.

За її словами, правоохоронці почали масово затримувати учасників протесту.

Близько 20:30 протестувальники намагалися прорвати кордон поліції і Нацгвардії, вимагаючи пропустити їх безпосередньо до будівлі ОП. Почалася тиснява. Активісти скандували "Пропускай!". У правоохоронців кидали сніжки і метнули як мінімум два фаєри, хтось застосував газові балончики.

23 лютого Приморський суд Одеси визнав активіста Сергія Стерненка винним в "викраденні людини заради заволодіння 300 гривнями" і засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Сторона захисту відразу ж заявила, що подаватиме апеляцію.

Обвинувальний вирок виніс суддя Віктор Попревич, який до 20914 року працював у Донецьку. У місті він відзначився тим, що встановив біля воріт свого будинку погруддя Леніна і Сталіна.

У 2015 році Стерненку оголосили підозру у викраденні Сергія Щербича, члена партії "Довіряй ділам" Геннадія Труханова. Активіст нібито організував викрадення депутата, щоб заволодіти його коштами. Крім свідчень потерпілого, інших доказів у слідства не було. За матеріалами ZN.ua