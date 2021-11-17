Проїзд у Києві не подорожчає до кінця опалювального сезону - Кличко

До кінця опалювального сезону питання перегляду тарифів на проїзд у громадському транспорті не розглядатимуть.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Я розумію, наскільки чутливим є питання вартості проїзду для киян. І зазначу, що винесене воно поки тільки на обговорення. Це - проєкт. А не ухвалене рішення!" - ідеться в дописі. Високі ціни на паливо та електроенергію: Кличко пояснив ріст тарифів на проїзд у громадському транспорті

За словами Кличка, питання підвищення тарифів на проїзд постало внаслідок значного подорожчання електроносіїв.

"Тобто, ми поставлені перед вибором, або збільшувати цифри в платіжках за комуналку, або підвищувати плату за проїзд. Бо увесь бюджет столиці ми не можемо пустити тільки на дотації. За які кошти тоді втілювати проєкти, ремонтувати дороги, мости, будувати садки та школи? Оновлювати той же громадський транспорт?" - написав міський голова.

Однак, попри складну економічну ситуацію, у якій опинилася столиця, переглядати тарифи на проїзд до кінця опалювального сезону не будуть.

16 листопада заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що з 1 січня 2022 року вартість разового квитка для проїзду в комунальному громадському транспорті міста становитиме 20 гривень.

До слова, з 14 липня пасажири столичного метрополітену, а також наземного громадського транспорту більше не зможуть придбати паперові квитки для проїзду. Замість паперових, вводяться QR-квитки, також можна скористатися пластиковими транспортними картками.

Крім того, тарифи на проїзд у громадському транспорті підвищили у Миколаєві, Львові, Вінниці та Київській області.

"Київський метрополітен" і "Київпастранс" ініціювали підвищення цін на проїзд у столиці. За матеріалами Прямий канал.