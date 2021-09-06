П'ятьом кримським татарам, яких напередодні затримали окупанти, загрожує до 15 років в'язниці, - Денісова

Обрання запобіжного заходу п'ятьом затриманим за підозрою в нібито диверсії кримським татарам в окупаційних судах відбудеться 6 вересня.

Про це у фейсбуці повідомила українська уповноважена з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра в так званих "судах" тимчасово окупованого Криму відбудеться обрання запобіжного заходу першому заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялу. Російські окупанти безпідставно висунули йому підозру у вчиненні злочину, який підпадає під дію частини 1 статті 281 (диверсія) УК РФ та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до15 років. А також іншим затриманим 3-4 вересня кримським татарам: Азізу Ахтемову, Асану Ахтемову, Ельдару Одаманову, Шевкету Усеїнову", - пише вона.

Денісова також зазначила, що в "Київському районному суді Сімферополя" обиратимуть запобіжний захід батькові викраденого Азіза Ахтемова Ескендеру Ахтемову і брату викраденого Асана Ахтемова Арсену Ахтемову. "У суботу, 5 вересня 2021 року, вони прийшли на акцію підтримки до будівлі ФСБ, щоб дізнатися, де їхні викрадені родичі. За це їм інкримінують "непокору законним вимогам співробітників поліції" (ст.19.3 КпАП РФ). Ця стаття передбачає як штраф, так і адміністративне затримання", - підкреслила омбудсмен.

Крім того, у "Сімферопольському районному суді" відбудеться розгляд по суті "справи Владислава Єсипенка", обвинуваченого у нібито "незаконному виготовленні вибухових речовин та зберіганні зброї". Українському громадянину загрожує 18 років позбавлення волі. Саме на такому покаранні наполягає сторона обвинувачення.

Також у Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону відбудеться судове засідання у так званій "справі Хізб ут-Тахрір" стосовно Еміля Зіядінова, вчителя фізкультури, якого країна-окупант безпідставно ув'язнила за активну громадянську позицію щодо незаконного переслідування кримських татар. Під час засідання очікується допит таємного свідка ФСБ.

"Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на незаконні затримання та судилища над громадянами України в тимчасово окупованому Криму", - підсумувала Денісова.

Нагадаємо, російські силовики в окупованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

4 вересня близько 50 кримських татар були затримані під будівлею ФСБ РФ у Сімферополі під час протестів проти незаконних обшуків і затримань в окупованому Криму. Серед затриманих був голова Центральної виборчої комісії Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв і член Меджлісу кримськотатарського народу Леммар Юнусов. Також були затримані цивільні журналісти "Кримської солідарності" і кореспонденти Грани.ру Айдер Кадиров і Нурі Абдурашитов. Наступного дня майже всіх затриманих на акції відпустили.