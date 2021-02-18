Рада готується скасувати переведення годинників на літній час

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендує прийняти за основу законопроект про обчислення часу. Про це повідомив перший віце- спікер парламенту Руслан Стефанчук у Facebook.

Стефанчук розповів, що направив листи в НАН і медичні університети.

"Абсолютно всі без винятку висловили підтримку ідеї скасування сезонного переведення годинників, оскільки це негативно впливає на здоров'я людини", - підкреслив політик.

За його словами, економічна доцільність переведення стрілок годинника не доведена.

Водночас Стефанчук зазначив, що при підготовці законопроєкту до другого читання деяким територіальним громадам можуть передбачити можливість вводити регіональний робочий час.

"Також хочу нагадати, що після анексії Криму Російська Федерація відразу ж прийняла рішення і встановила на тимчасово окупованих територіях московський час. Наше завдання - встановити й закріпити єдине київський час на всій території України без винятку", - підкреслив Стефанчук.

Як повідомлялося, "Бюлетень вчених-атомників" заявив про те, що в цьому році стрілки "Годинника Судного дня" залишаться на тому ж місці, що і в минулому - в 100 секундах від півночі. Це ближче до настання символічного кінця світу, ніж за останні 70 років За матеріалами ZN.ua