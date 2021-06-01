Рада хоче заборонити куріння електронних сигарет в громадських місцях

В Україні планують заборонити куріння електронних сигарет у громадських місцях. Верховна Рада сьогодні ухвалила в першому читанні відповідний законопроєкт No4358 "Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну".

Відповідне рішення підтримали 339 народних депутатів, повідомляє Укрінформ.

"Головними цілями законопроєкту є забезпечення високого рівня захисту здоров'я людей, особливо дітей та молоді, від куріння, що сприятиме зменшенню захворюваності та передчасної смертності від неінфекційних хвороб, зокрема захворювань, які спричинені вживанням тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин", - йдеться в пояснювальній записці.

Так, законопроєктом пропонується заборонити куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів у ліфтах, таксофонах, у приміщеннях та на території закладів охорони здоров'я, навчальних закладів, у приміщеннях ресторанів, готелів, на вокзалах тощо.

Вживання зазначених електронних пристроїв дозволять лише у спеціально відведених місцях.

Відсутність прогресу у боротьбі з курінням запустило зворотний процес: підлітки використовують електронні сигарети як стартовий майданчик для початку куріння. На сьогодні в Україні курить кожен сьомий підліток віком 13-15 років, свідчать дані соцопитувань, проведених минулого року.

Додамо, що за результатами опитування, проведеного протягом 2019-2020 років, 87% молодих людей підтримують не лише заборону продажу електронних сигарет неповнолітнім, але й збільшення мінімального віку продажу тютюнових виробів та усіх засобів для куріння до 21 року.