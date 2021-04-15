Рада остаточно схвалила закон про декретну відпустку для чоловіків

Верховна Рада у другому читанні схвалила закон, який розширить можливості чоловіків у догляді за дітьми.

Документ підтримали 269 народних депутатів.

Цей закон дозволяє взяти одноразову оплачувану відпустку на календарних 14 днів: чоловіку, дружина якого народила дитину; батьку дитини, що не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, але спільно із нею проживає, пов'язаний побутом, взаємними правами та обов'язками; бабусі, дідусеві або іншому повнолітньому родичеві дитини, який фактично доглядає за дитиною (якщо мати або батько виховує дитину одна).

Таку відпустку зможе отримати один з батьків на вибір. Окрім цього, чоловіки, які мають дітей віком до 14 років або дитину з інвалідністю, матимуть змогу просити про скорочення тривалості робочого часу за власний кошт.

У пояснювальній записці законопроєкту йдеться, що цей документ має "усунути законодавчі прогалини, які обмежують права чоловіка на відпустку для догляду за дитиною; створити передумови для посилення ролі батька у процесі вихованні дітей та розвитку відповідального батьківства в Україні".

А яка ситуація із доглядом за дитиною зараз?

Наразі право батька піти в декретну відпустку по догляду за дитиною закріплене у Кодексі законів про працю України (ст. 179). Якщо чоловік правильно подав заяву, то компанія зобов'язана відпустити його в декрет.

Однак такою відпусткою батько може скористатися лише у разі, коли мати дитини вийшла на роботу або перебуває тривалий час у лікарні.

Як зазначали у Мінсоцполітики, на 1 січня 2019 року матеріальну допомогу при народженні дитини з понад мільйона людей отримали 15 тисяч чоловіків. Сталося це як раз тому, що такі виплати оформлюються на батьків у декреті. За матеріалами hromadske.ua/