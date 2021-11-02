Рада підтримала в першому читанні посилення покарання за підробку COVID-сертифікатів

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, що передбачає посилення покарання за підробку COVID-документів.

Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідний законопроєкт No 6084 "Про внесення змін до Кримінального кодексу щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень", проголосували 282 народних депутати на позачерговому засіданні парламенту у вівторок, 2 листопада.

Документом передбачено доповнити Кримінальний кодекс статтею 321-3, згідно з якою використання особою завідомо підроблених документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, караються штрафом від 1 тис. до 2 тис.

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тисяч до 34 тисяч гривень) або обмеженням волі на строк до двох років.

Також, згідно з законопроєктом, внесення медичним працівником завідомо неправдивих відомостей до відповідної медичної документації щодо проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб караються штрафом від 2 тисяч до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів (від 34 тисяч до 68 тисяч гривень) доходів громадян або позбавленням волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.

Виготовлення з метою збуту, а також збут підроблених документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, караються штрафом від 5 тисяч до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 тисяч до 170 тисяч гривень) або позбавленням волі на строк до 3 років.

Як зазначається в пояснювальній записці до документа, необхідність встановлення кримінальної відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень, спричинена необхідністю забезпечення епідемічної безпеки як складової частини національної безпеки України в умовах протидії пандемії COVID-19, оскільки на даний час в Україні почастішали випадки виявлення підроблених документів, що стосуються вакцинації проти COVID-19.

"Відсутність відповідальності за такі проступки створює передумови для подальшого розвитку ситуації щодо підроблення документів, що стосуються вакцинації проти COVID-19, що своєю чергою несе пряму загрозу життю та здоров'ю громадян України, оскільки COVID-19 є особливо небезпечною інфекційною хворобою, характеризується важкими та (або) стійкими розладами здоров'я, високим рівнем смертності, швидким поширенням серед населення", - йдеться у пояснювальній записці.

Депутати також скоротили строки підготовки документа до другого читання.

Наразі покаранням за виготовлення та збут COVID- сертифікатів може бути, зокрема, штраф у розмірі 17 тисяч гривень. За використання підроблених довідок чи сертифікатів можна отримати 850 гривень штрафу або до двох років обмеження волі.