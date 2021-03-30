Рада підтримала закупівлю "пакунків малюка" через Prozorro

Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому законопроєкт, який передбачає закупівлю "пакунків малюка" через Prozorro і прив'язку їх вартості до трьох прожиткових мінімумів.

Законопроєкт No5064 щодо надання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами та ефективного використання бюджетних коштів при фінансуванні одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" підтримали 307 народних депутатів.

Як повідомляє пресслужба парламенту, цей законопроєкт: визначає органи соціального захисту населення за місцем проживання батьків (усиновлювачів, опікуна, піклувальника) закладами, що призначають і здійснюють виплату державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами; встановлює вартість одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" у розмірі трьох прожиткових мінімумів на 1 січня відповідного бюджетного року (раніше - не менше трьох прожиткових, і на дату видачі).

Нагадаємо, батьки новонароджених отримують "пакунки малюка" з вересня 2018 року. Вони містять 25 речей, які необхідні малюкам і мамам одразу після народження. Торік у липні уряд дозволив батькам новонароджених отримувати гроші замість бейбі-боксів, однак у листопаді відновив видачу "пакунків малюка". За матеріалами LB.ua