Рада прийняла закон про захист громадян від колекторів

Нардепи Ради на пленарному засіданні в першому читанні підтримали законопроєкт авторства представниці фракції Слуга народу Ольги Смаглюк- Василевської - "Про захист боржників при врегулюванні простроченої заборгованості" (No4241). Як повідомляється на сайті парламент, "За" проголосували 240 нардепів.

Суть законопроєкту зводиться до внесення великих змін до закону "Про споживче кредитування". Автори дали законодавче визначення таким поняттям, як "колекторська компанія" і "врегулювання простроченої заборгованості".

У першому випадку це юридична або фінансова організація, яка займається врегулюванням за договором з кредитором. Під другим поняттям тепер маються на увазі заходи, які спрямовані на погашення боргу в позасудовому порядку. Право нагляду за колекторськими компаніями отримав Національний банк України. Він же буде вести спеціальний державний реєстр таких організацій, видавати ліцензії, накладати штрафні санкції в разі порушень і позбавляти права на роботу.

Крім того, фінансовий регулятор зобов'язали захищати права споживачів кредитів і розглядати їх скарги. Банки й фінансові компанії при підписанні кредитних договорів тепер зобов'язані повідомляти позичальників про те, що в разі затримки виплат мають право залучати колекторів. У цьому ж законопроєкті депутати заклали основні етичні правила та обов'язки колекторів. Тепер вони повинні будуть ввічливо поводитися з боржниками (не погрожувати, не застосовувати фізичне насильство тощо). За матеріалами Главред.