Рада заборонила пластикові пакети в Україні: деталі

Верховна Рада ухвалила в другому читанні й в цілому законопроєкт про обмеження обігу пластикових пакетів на території України, яким пропонується запровадити механізми стимулювання розвитку виробництва біорозчинних пластикових пакетів, а також ввести відповідальність за порушення вимог у сфері поширення пакетів.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроєкте No2051-1 проголосували 297 депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Як сказано в пояснювальній записці до законопроєкту, він передбачає заборону поширення пластикових пакетів в об'єктах роздрібної торгівлі та об'єктах ресторанного господарства завтовшки до 50 мкм з 1 січня 2022 року. Як за пакети будуть карати

З 1 січня 2022 за поширення ненормативних пластикових пакетів можна буде отримати штраф 1700-3400 грн за перше порушення і 3400-8500 за повторне. Які пластикові пакети забороняється використовувати: надлегкі пластикові пакети; легкі пластикові пакети товщиною до 50 мкм; оксорозкладні пластикові пакети

При цьому обмеження не поширюються на біорозкладні пластикові пакети і надлегкі пластикові пакети завширшки до 225 мм (без бокових складок), завглибшки до 345 мм (з урахуванням бічних складок), завдовжки до 450 мм (з урахуванням ручок), призначені для пакування і (або) транспортування свіжої риби і м'яса і продуктів з них, а також сипучих продуктів, льоду, які поширюються в об'єктах роздрібної торгівлі як первинна пакування.

Також передбачається заборона з 1 січня 2022 року поширення оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів в об'єктах роздрібної торгівлі та об'єктах ресторанного господарства, заборона схиляння споживачів до придбання пластикових пакетів, стимулювання виробництва біорозкладаних пластикових пакетів і встановлення відповідальності за порушення положень закону.

Крім того, передбачається обов'язкове маркування біорозкладаних пластикових пакетів відповідно до національних стандартів. За матеріалами chernivtsi.online