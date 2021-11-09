Радіодиктант національної єдності-2021: де слухати, куди надсилати та як перевіряти

Радіодиктант національної єдності-2021: де дивитися і слухати, куди надсилати та як перевіряти

08:59,

9 Листопада 2021

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21-ий радіодиктант написав і читатиме в ефірі Суспільного письменник Юрій Андрухович. Тема диктанту – природа і соціальна дистанція.

Сьогодні, 9 листопада, у День української писемності та мови, відбудеться 21-ий Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, який організовує Національна суспільна телерадіокомпанія України, зокрема «Українське радіо».

О 10:00 в ефірі Суспільного на всіх платформах розпочнеться спецефір, присвячений радіодиктанту. У Суспільній студії його вестимуть Ігор Шавро та Олена Зелінченко. В ефірі заплановані прямі включення з різних регіонів України та з різних країн, а також із читального залу Національної бібліотеки імені Вернадського, де працюватиме ведучий Роман Коляда, та з Радіохабу Академії суспільного мовлення, де ведучою буде Галина Бабій. Там відомі українці писатимуть диктант із дотриманням карантинних вимог.

Текст диктанту написав і о 10:30 читатиме із Суспільної студії письменник Юрій Андрухович. «Автор тексту запрошує нас милуватися природою, осінню і красою всього, що нас оточує. І разом тим зберігати соціальну дистанцію», — розповів член правління Суспільного, відповідальний за платформу радіо, керівник проєкту «Радіодиктант національної єдності» Дмитро Хоркін.

До написання радіодиктанту приєднуються люди зі всієї України, у тому числі з окупованих територій, та з різних країн світу.

«Детектор медіа» зібрав усі посилання, де можна дивитися і слухати радіодиктант, а також куди надсилати та як перевіряти.

Телебачення:

«UA: Перший»,

регіональні суспільні мовники, які є в кожному обласному центрі.

Радіо:

«Українське радіо»

радіо «Культура»

Інтернет:

У фейсбуці на сторінках «UA: Першого», «Українського радіо», Суспільного мовлення.

На сайті «Українського радіо».

На сайтах «UA: Першого», та регіональних каналів. На жаль, сайти недоступні для перегляду закордоном.

У мобільних додатках, які можна завантажити на смартфон, suspilne.radio та suspilne.tv. Вони доступні для перегляду і прослуховування закордоном. За матеріалами Детектор медіа.