Росія незаконно утримує в Криму і на Донбасі 376 українських в'язнів

На окупованих територіях Донбасу і Криму, а також в Росії незаконно утримуються 376 українських громадян

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у своєму відеозверненні до учасників 46-ї Сесії ООН з прав людини, передає "ДС".

"На тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу продовжуються незаконні арешти і затримання. У РФ і на тимчасово окупованій території півострова незаконно утримуються 109 українських громадян, більшість з яких - кримські татари. На тимчасово окупованих територіях Донбасу незаконно утримуються 267 наших співвітчизників" - зазначила омбудсмен.

Денісова додала, що Росія блокує доступ на окуповані території їй і міжнародним місіям.

"Прошу міжнародну спільноту продовжувати чинити тиск на Російську Федерацію для відновлення миру, а також звільнення усіх незаконно утримуваних українських громадян", - сказала омбудсмен.