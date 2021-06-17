Росія планує вилучити українські паспорти в ОРДЛО до 2025 року - Гармаш

Кремль поставив завдання до 2025 року вилучити всі українські паспорти в ОРДЛО.

Про це заявив член української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, повідомляє Укрінформ.

"Видача російських паспортів в ОРДЛО прогресує. За моєю інформацією, до 2025 року ставиться завдання, щоб там не було тих, хто матиме українські паспорти, тобто їх ще можуть вилучати. І тоді виникне проблема не КПВВ, а можливості наших громадян в'їхати на підконтрольну територію України за відсутності українських документів. Проблема дуже серйозна", - сказав Гармаш.

Він зазначив, що КПВВ не працюють не через COVID-19, а з політичних міркувань. "РФ цілеспрямовано ізолює ці території від України. Це політика РФ щодо окупованих територій - ізоляція від України всіма засобами", - підкреслив Гармаш. За матеріалами Цензор.НЕТ