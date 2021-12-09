Розмір платіжки за комуналку за рік зріс на половину: українці накопичують борги

Нарахування за житлово-комунальні послуги у жовтні, після різкого підвищення тарифів з початку року, сягнули 16,4 млрд грн, що на 49,1% більше у порівнянні з жовтнем минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної служби статистики України.

У жовтні українці виклали за житлово-комунальні послуги 12,4 млрд грн, недоплативши нараховані за цей період суми. Так, за місяць борг за комуналку зріс на 4,1 млрд грн, або на 6,7% - до 65,6 млрд грн.

Загалом на кінець жовтня 2021 року заборгованість населення зі сплати комуналки становила за: постачання та розподіл природного газу - 26,1 млрд грн, постачання теплової енергії та гарячої води - 19,3 млрд грн, постачання та розподіл електричної енергії - 7,0 млрд грн, централізоване водопостачання та водовідведення - 6,4 млрд грн, управління багатоквартирним будинком - 5,6 млрд грн, надання послуг із вивезення побутових відходів - 1,2 млрд грн.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Тарифи на комуналку у листопаді в цілому не змінилися, а природний газ навіть дещо подешевшав - на 0,3%. Водночас, у річному вимірі ціни на комуналку сповільнили зростання до 10% з 18,8% місяцем раніше.