СБУ провела обшуки у львівського антивакцинатора Стахіва та повідомила його про підозру

Служба безпеки України повідомила про викриття мережі, яка, за даними слідства, під кураторством Росії розробляла плани щодо захоплення влади в Україні. Про це у Facebook повідомило управління СБУ у Львівській області 16 листопада.

"СБУ блокувала деструктивну діяльність антукраїнської мережі, яка під "антивакцинаторськими" гаслами намагалася дестабілізувати суспільно- політичну ситуацію у державі. Зловмисники закликали до насильницької зміни конституційного ладу. За попередньою інформацією, їхні дії координували російські куратори", - ідеться у повідомленні.

Унаслідок синхронних спецоперацій у кількох регіонах діяльність угруповання припинено, повідомили у пресцентрі. Лідера "антивакцинаторів" та ще одного фіруранта, громадянина РФ, повідомили про підозру за ст. 109 Кримінального кодексу (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

"У розпорядженні СБУ є беззаперечні докази причетності фігурантів до протиправної діяльності, у тому числі переписки, в ході яких зловмисники підшукували зброю та співучасників, які мали захопити владу у регіонах. Потім вони збиралися створити на території України власні територіальні громади із власною "міліцією" та "економікою". Під час санкціонованих обшуків вилучено докази, які вказують на можливе фінансування їх діяльності представниками РФ", - заявили у пресцентрі.

Портал Zaxid.net повідомив, що українець, якого повідомили про підозру, - відомий львівський антивакцинатор Остап Стахів. Сьогодні СБУ проводила у нього обшуки.

Стахів після обшуків вийшов до своїх прибічників, які зібралися біля його будинку, і заявив, що його "оббріхують", а ЗМІ звинуватив у "продажності".

9 листопада Zaxid.net повідомляв, що низка політиків, серед яких парламентарі від "Голосу" Роман Лозинський, Наталія Піпа, Галина Васильченко та Ярослав Рущишин, а також депутат Львівської міської ради від фракції "Голос" Ігор Шолтис звернулися до СБУ щодо діяльності Стахіва.

Як повідомив портал, 35-річний Стахів у своїх соцмережах заявляв, що пандемії коронавірусу не існує, а також розповсюджував фейки та теорії змови про вакцинацію. Його акаунти блокували у Facebook та YouTube. "Він називає себе керівником незареєстрованої організації "Права людини", на рахунок якої збирає гроші для своїх акцій", - ідеться у статті. Портал зазначив, що саме Стахів був одним із організаторів мітингу антивакцинаторів, який провели у Києві 3 листопада. За матеріалами "Гордон".