СБУ відкрила архіви зі спогадами киян про масові розстріли у Бабиному Яру

Служба безпеки України у день вшановання пам'яті жертв Голокосту відкрила архіви щодо спогадів киян про розстріли у Бабиному Яру, передає УНН із посиланням на Facebook-сторінку СБУ.

"Сьогодні весь світ вшановує пам'ять жертв Голокосту - однієї з найжахливіших трагедій в історії. Мільйони невинних людей були знищені нацистами, а сотні тисяч загинули в Бабиному Яру. У документах, які нині зберігаються в Архіві СБУ, є спогади киян, які мешкали неподалік від місця страшних розстрілів", - вказали у СБУ.

Зазначається, що одна з них - Марія Луценко, яка проживала на вулиці Мельникова (сьогодні - вулиці Іллєнка).

Масовий розстріл євреїв тривав з 25 вересня до 10 жовтня 1941 року.

"Я бачила, як людей роздягали і розстрілювали над урвищем, дітей туди кидали без розстрілу... Одного разу до нас у двір забіг підліток, весь у крові, просив дати йому води. Він впав до яру неушкодженим і після закінчення розстрілів вибрався з-під трупів", - зафіксовано у її свідченнях.

Вона також розповіла, як відступаючи нацисти знищували докази злочинів.

"У серпні 1943-го розпочали відкопувати трупи, складали вперемішку з дровами, обливали горючим і спалювали", - згадувала киянка.

Щорічно 27 січня Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

Голокост став поворотним моментом в історії, який спонукав світ сказати "більше ніколи". Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію 60/7, що відкинула будь-яке заперечення Голокосту як історичної події. Її значення полягає в тому, що вона закликає пам'ятати про злочини минулого і стежити за тим, щоб вони не повторилися в майбутньому.