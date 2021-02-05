СБУ викрила прокремлівських сепаратистів, які планували відродити СРСР
Співробітники Служби безпеки України викрили у Запорізькій області діяльність організації прокремлівських сепаратистів.
Як повідомляється, зловмисники за завданням своїх кураторів з РФ пропагували ідею відродження СРСР і планували створити в Україні фейковий "органи радянської влади".
"За задумом замовників, фігуранти повинні були агітувати населення за повернення у "правове поле СРСР". Потім вони планували сформувати органи радянської держвлади через процедуру так званого "народовладдя".
Оперативники і слідчі спецслужби встановили, що зловмисники хочуть провести фейкові "всесоюзні вибори" для створення альтернативних органів управління всіх рівнів", - розповіли у СБУ.
Фото: СБУ
Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) КК України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.
За матеріалами nv.ua