СБУ викрила прокремлівських сепаратистів, які планували відродити СРСР

Співробітники Служби безпеки України викрили у Запорізькій області діяльність організації прокремлівських сепаратистів.

Як повідомляється, зловмисники за завданням своїх кураторів з РФ пропагували ідею відродження СРСР і планували створити в Україні фейковий "органи радянської влади".

"За задумом замовників, фігуранти повинні були агітувати населення за повернення у "правове поле СРСР". Потім вони планували сформувати органи радянської держвлади через процедуру так званого "народовладдя".

Оперативники і слідчі спецслужби встановили, що зловмисники хочуть провести фейкові "всесоюзні вибори" для створення альтернативних органів управління всіх рівнів", - розповіли у СБУ.

Фото: СБУ

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

За матеріалами nv.ua