СБУ викрила схему підробки ПЛР-тестів

В Харківській області працівники однієї з приватних лабораторій разом з представниками турагентства організували схему підробки результатів ПЛР- тестів на COVID-19 із внесенням фальсифікованих даних у додаток "Дій вдома". Нелегальний "бізнес" приносив зловмисникам до 1 млн гривен щомісяця.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними правоохоронців, туроператор пропонував придбати підроблений COVID- тест громадянам, які планували виїхати за кордон або вже повернулися, щоб не дотримуватись вимог встановленого строку самоізоляції.

Щомісяця зловмисники видавали близько тисячі довідок, а вартість однієї становила 800 гривень.

"Довідки видавали без проведення обстеження пацієнта та відбору матеріалів для дослідження. Інфікована людина мала змогу вільно отримати негативні результати тестування", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів та за 10 адресами приватних лабораторій, в ході яких вилучили: сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів, підроблені печатки; офіційну документацію; комп'ютерну техніку.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 325 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

За матеріалами РБК-Україна