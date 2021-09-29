Сценічна "мама" Вєрки Сердючки - Інна Білоконь показала, як виглядає без окулярів та хустки

Сценічна "мама" Вєрки Сердючки, українська актриса Інна Білоконь напередодні у своєму Instagram показала, як виглядає без окулярів та хустки.

У мережі актриса-красуня опублікувала фото з молодим чоловіком та написала:

Обожнюю цього парубка

Фото з Instagram Інни Білоконь

Під фото "посипалися" коментарі щодо гарного вигляду Інни Білоконь (подаємо без змін): Ваааааау ))) Инна,вы могли бы стать великой актрисой,так играть роль,это класс!!!Я,вас обожаю!!!Вы,очень красивая!!!Жду всегда ваши новые выступления!!!

Какая Вы красивая Дайте Оскар этой Богине...

Инна, это вы!?

Підписникам актриси також стало цікаво, що це за чоловік поруч. Сама Білоконь нічого не відповіла, а от у коментарях пишуть, що це її син. Натомість з відкритих джерел відомо, актриса має лише 21-річну доньку Яну.