Ще дві області незабаром залишать "червону" зону карантину, - Ляшко

Найближчим часом "червоний" рівень епідемічної небезпеки скасують на території Вінницької та Хмельницької областей.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, в Україні вже п'ятий тиждень фіксується тенденція до зменшення зареєстрованих випадків захворювання на COVID-19. Найбільша кількість випадків була на тижні з 1 по 7 листопада - 152 253. Минулого тижня зареєстрували 61 210 випадків.

"Ці показники дозволяють нам вивести з "червоного" рівня підвищення небезпеки ще дві області - Вінницьку та Хмельницьку. Міністерство охорони здоров'я вже зробило відповідне подання до Кабміну про скликання Державної комісії з техногенно-екологічої безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду цього питання", - зазначив міністр.

Також очільник МОЗ нагадав, що наразі до "червоної" зони карантину входять 10 областей. За матеріалами БизнесЦензор.