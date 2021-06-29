Що треба знати про вступну кампанію-2021: правила, конкурсні бали, e-кабінети

З 1 липня починається реєстрація електронних кабінетів вступників в системі Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Як передає Укрінформ про це на пресконференції розповіла керівник державного підприємства "Інфоресурс" Оксана Бєлік.

"Реєстрація електронних кабінетів та завантаження сканкопій документів розпочнеться 1 липня на сайті https://vstup.edbo.gov.ua. Подача електронних заяв розпочнеться 14 липня. На сайті будуть розміщені детальні покрокові текстові та відео інструкції", - повідомила Бєлік.

Згідно з інформацією на сайті Міністерства освіти та науки, для вступу на бакалаврат складання вступних іспитів, творчих конкурсів триватиме з 1 по 13 липня (на бюджетну та контрактну форму навчання), з 14 по 23 липня - тільки на контрактну форму навчання. Прийом заяв та документів з 14 липня. До 16 липня можуть подати заяви ті, хто вступає по співбесіді, вступних іспитах та творчих конкурсах, до 23 липня - за результатами ЗНО, вступних іспитів та творчих конкурсів, якщо вони були складені з 1 липня по 23 липня.

Співбесіди проводитимуться з 17 до 19 липня включно. Оприлюднення рейтингових списків - не пізніше 28 липня. Подання оригіналів документів - до 18 години 2 серпня. Зарахування на бюджет 9 серпня. Переведення на вакантні місця державного замовлення - не пізніше 19 серпня.

Мінімальний конкурсний бал у 2021 році становить 125. Для вступу на бюджетну чи контракту форму навчання для здобуття магістра за спеціальністю "Фармація, промислова фармація" - 130. Мінімальний конкурсний бал для вступу на бюджет чи контракт для здобуття молодшого бакалавра галузей знань "Право", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародні відносини" - 140 балів, мінімальний конкурсний бал з другого та третього предмета ЗНО для спеціальностей "Медицина", Педіатрія" та "Стоматологія" - 150 балів.

Бєлік наголосила, що перед завантаження документів необхідно ознайомитися з інструкціями та уважно перевіряти електронну адресу, яка вказується при вступі. Також необхідно завантажувати фотографію вступника належної якості, це не повинно бути селфі чи фото в побутовій ситуації, оскільки завантажена світлина буде використовуватися для оформлення студентського квитка.

Як повідомляв Укрінформ, для консультування з питань вступу до закладів вищої та фахової передвищої освіти та оперативного реагування на можливі факти порушення законодавства про освіту, належного контролю за проведенням вступної кампанії 2021 року в закладах вищої та фахової передвищої освіти МОН організовано роботу консультативних телефонів.

"Гаряча лінія" "Вступна кампанія 2021" розпочала роботу 29 червня і працюватиме до 13 серпня за безкоштовним телефоном 0 (800) 50-45-70 (пн-чт 9:00-17:00; пт 9:00-16:00; сб-нд вихідний).

Також на сайті та YouTube-каналі МОН розміщено серію інфографіки та відеороз'яснень стосовно термінів вступної кампанії, необхідних документів, коригувальних коефіцієнтів та інших питань.