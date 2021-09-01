Школи на Закарпатті відмовилися від квітів на 1 вересня задля порятунку двох дітей

Вчителі закарпатських шкіл відмовилися від квітів на День знань, натомість закликали школярів та їхніх батьків зробити пожертви для допомоги 12- річному ужгородцю Єгору Сипавці, який бореться із раком, та 11-місячному Павлику Мотичці із села Синевир, який хворіє на СМА.

До акції "Подаруй життя замість квітів" та до благодійного збору коштів долучилися школи більше десятка шкіл Ужгорода, Мукачева, Берегова, а також із Рахівського, Міжгірського, Берегівського районів. Педагоги відгукнулись на прохання волонтерів та закликали учнів та батьків не дарувати їм на 1 вересня квіти, а перерахувати посильну суму хворим дітям - Єгору Сипавці та Павлику Мотиці. Історії обох хлопчиків добре відомі закарпатцям: кошти на лікування збирають всією областю.

В Ужгороді від квітів на Перше вересня відмовилися педагоги семи шкіл. Кошти спрямували на лікування ужгородця Єгора Сипавки. У коментарі ZAXID.NET представники спільноти "Волонтери Закарпаття" уточнили, що благодійну ініціативу підтримали Класична гімназія, Ужгородська ЗОШ І-ІІІ ступенів No15, НВК "Престиж", Ужгородська ЗОШ І-ІІІ ступенів No19, Ужгородська спеціалізована ЗОШ І ступеня No1, Ужгородська ЗОШ І-ІІІ ступенів No12, Ужгородська ЗОШ І-ІІІ ступенів No8. Павлика Мотичку підтримали 17 шкіл з Ужгорода, Мукачева, Берегова, Тячева, Колочави, Синевира та ще кількох сіл.

12-річний ужгородець Єгор Сипавка, син загиблого героя АТО Андрія Сипавки, зараз лікується від важкої недуги: навесні 2021 року у нього діагностували рак - саркому Юінга. Наразі хлопець перебуває на лікуванні в іспанській клініці. Лікарі дають хороші прогнози на одужання Єгора, проте рідним хлопця дуже потрібна фінансова підтримка для продовження лікування. Вартість лікування складає майже 185 тисяч євро і для мами хлопця, прикордонниці Чопського загону Ольги Трачук, ця сума непідйомна.

У 11-місячного Павлика Мотички із села Синевир важкий діагноз- спінальна м'язова атрофія. Для того, щоб врятувати життя і здоров'я дитини, потрібні найдорожчі у світі ліки - укол від СМА, вартістю 2 млн доларів. Родина хлопчика вже втратила старшого сина, який також хворів на СМА. Для Павлика Мотички в Ужгороді встановили рекорд України - найдовший живий ланцюг, який об'єднав усіх охочих допомоги дитині. За матеріалами Zaxid.net