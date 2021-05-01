Сходження благодатного вогню 2021 в Єрусалимі

1 травня близько 13.00 за київським часом в Єрусалимському Храмі Гробу Господнього розпочнеться щорічна урочиста церемонія сходження благодатного вогню. Участь у церемонії всередині Храму Гробу Господнього зможуть взяти лише 2,5 тисячі вірян.

Стежити за сходженням благодатного вогню 2021 в Єрусалимі можна буде в онлайн-режимі.

Сходження Благодатного вогню в 2021 році, як і в попередньому, знову відбуватиметься в умовах карантину. Участь у церемонії всередині Храму Гробу Господнього зможуть взяти лише 2,5 тисячі вірян. При цьому у них повинні бути сертифікати вакцинації.

Однак сходження Святого Світла можна буде спостерігати онлайн, оскільки на весь світ буде здійснюватися трансляція з храму.Що означає Благодатний вогонь

Благодатний вогонь в перекладі з грецької мови має значення Святе світло. Так називається вогонь у Великодній церемонії виносу запалених свічок з Гробу Господнього (Кувуклії).

За матеріалами УНІАН.