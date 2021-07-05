Штам "Дельта" може викликати більш важке захворювання, ніж інші різновиди COVID-19

Індійський штам коронавірусу "Дельта" може викликати більш важке захворювання в порівнянні з іншими варіантами COVID-19. Таке припущення зробив директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.

Про це повідомляє телеканал NBC.

При цьому він назвав "Дельта" найбільшою загрозою. Очікується, що незабаром саме цей вид вірусу буде переважати в США і решті світу. Даний вид вірусу легше передається від людини до людини і знижує ефективність вакцин.

За даними досліджень, індійський штам коронавірусу є найбільш заразним з усіх відомих на сьогодні варіантів COVID-19, включаючи "Альфа" з високим ступенем передачі, який був вперше виявлений у Великобританії.

Британські медики заявили, що на "Дельта" припадає понад 95% нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією. Вони також вважають, що цей варіант на 40-60% може більше передаватися, ніж "Альфа". Основні симптоми зараження зараз

Найбільш поширеними симптомами коронавірусу зараз є головний біль, біль в горлі, нежить і лихоманка - аналогічні застуді.

Деякі американські медики також відзначають задишку, кашель та інші проблеми з легенями.

Нагадаємо, медики назвали найнебезпечнішу групу пацієнтів, для яких коронавірус дуже небезпечний. За матеріалами РБК-Україна.