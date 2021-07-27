Сім поїздів затримуються з відправленням з Києва, в зв'язку з аварією в електромережі

Сім поїздів відстають від графіка відправлення з Києва через аварійне відключення напруги в електромережі, повідомили в пресслужбі АТ "Укрзалізниця".

"Через аварійне відключення напруги в електромережі частина поїздів відправляється з Києва з затримкою", - йдеться в повідомленні на сайті УЗ у Facebook у понеділок увечері.

Зокрема затримуються поїзди: No10 Київ - Маріуполь (+57 хв); No228 Київ - Бердянськ (+50 хв); No12 Київ - Новоолексіївка (+50 хв); No44 Чернігів - Івано-Франківськ (+53 хв); No81 Київ - Ужгород (+32 хв); No116/36 Київ - Бердянськ, Авдіївка (+25 хв); No49 Київ - Трускавець (+15 хв).

В "Укрзалізниці" наголосили, що докладають максимальних зусиль для скорочення відставання потягів від графіка.