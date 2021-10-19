Смерть брата загиблого мера Кривого Рогу: справу відкрили за статтею "умисне вбивство"

Факт смерті брата загиблого мера Кривого Рогу Констянтина Павлова розслідують за статтею "умисне вбивство". Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури, передає УНН.

"Криворізькою центральною окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смерті мешканця Кривого Рогу (ч. 1 ст. 115 КК України) (умисне вбивство - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що 18 жовтня 2021 року до правоохоронних органів надійшло повідомлення про смерть 44-річного громадянина. Тіло чоловіка було знайдено в його квартирі без видимих тілесних ушкоджень.

Наразі слідством встановлюються обставини події. Досудове розслідування триває.

Тіло загиблого брата мера Кривого рогу виявив знайомий 18 жовтня, який приїхав його провідати.

15 серпня стало відомо, що мер Кривого Рогу Костянтин Павлова був знайдений мертвим. Поліція відкрила провадження.

Радник мера Кривого Рогу Андрій Гальченко розповів, що у Павлова, якого знайшли мертвим на веранді власного будинку, була зареєстрована зброя. Це підтвердила поліція.

Правоохоронці раніше розглядали три версії загибелі Криворізького міського голови, серед яких вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.

Наразі поліція спростувала версію про умисне вбивство Павлова. Розглядаються дві версії, які стосуються самогубства.За матеріалами УНН.