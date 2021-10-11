Смерть Полякова: Таксист змінив свідчення. Адвокат каже, його били в поліції

Водій таксі, в чиїй машині було виявлено тіло нардепа Антона Полякова, змінив свої початкові свідчення у справі про загадкову смерть депутата. Про це його адвокат розповів журналістам ТСН.

За словами правозахисника, його підопічного нібито побили у відділенні поліції за дачу неправдивих свідчень. Згідно з новими свідченнями водія, політика в несвідомому стані підвезли до нього в іншій машині й попросили відвезти додому.

"Він збрехав, що підібрав його на транспортній зупинці, а насправді йому його підвезли з іншої машини і попросили доставити додому. Ось і все. Спочатку він вирішив не вплутувати інших людей, тому сказав, що забрав з зупинки і повіз. Ось хлопці його і покарали. Але слід прохолов, експертиза не покаже", - повідомив адвокат.

Адвокат також розповів, що правоохоронці тримали його у відділенні цілу добу замість належних трьох годин, при цьому від адвоката приховували місцезнаходження його підопічного.

Серед іншого правозахисник підтвердив інформацію про те, що в машину померлий депутат сів у свідомості, але майже відразу у нього почалася нудота і судоми. Тому водій порушив правила, щоб доставити Полякова в лікарню.

Журналісти з'ясували, що вказаний таксист раніше мав проблеми з законом. Зокрема, у 2017 році він проходив як підсудний за кримінальною статтею, що передбачає торгівлю людьми.

У ніч на 8 жовтня народного депутата Антона Полякова в несвідомому стані виявили патрульні у таксі, яке вони зупинили за порушення ПДР. Нардепа намагалися реанімувати лікарі "швидкої", але констатували смерть Поляков жив з нардепом з парламентської групи "За майбутнє" Ганною Скороход. На другий день після трагедії її з Верховної Ради відвезла "швидка".

У поліції назвали кілька версій смерті політика. Також правоохоронці з'ясували, що перед смертю поляків вживав алкоголь з помічником Скороход Русланом Джамбулатовим.

За інформацією ЗМІ, саме Джамбулатов може бути причетний до його смерті. Нардеп Галина Янченко повідомила, що в крові політика виявили алкоголь і метадон.