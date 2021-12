Сьогодні центр Києва планують перекрити через масові акції: список вуліц

Через масові заходи сьогодні можуть перекрити центр Києва. Поліція попереджає про обмеження руху транспорту. Про це УНН повідомляє з посиланням на патрульну поліцію Києва.

Повідомляється, що у зв'язку з проведенням масових заходів 1 грудня упродовж дня можливе обмеження руху транспорту у столиці на:

* вулиці Хрещатик;

* вулиці Михайлівській;

* вулиці Шовковичній;

* вулиці Лютеранській;

* вулиці Круглоуніверситетській;

* вулиці Архітектора Городецького;

* вулиці Заньковецької;

* вулиці Садовій;

* вулиці Інститутській;

* вулиці Липській.

Окрім того, як повідомляє КП "Київпастранс", у центральній частині міста 1 грудня можливі зміни в роботі тролейбусів маршрутів NoNo 6, 16, 18 та автобусів маршрутів NoNo 24, 55, 62, 114.

Зазначається, що у разі заборони руху транспорту на окремих ділянках вулиць та автомобільних доріг, із 06:00 до закінчення заходів рух маршрутів буде організовано: * тролейбусів No 6: від Мінського масиву до ст. м. "Лук'янівська"; * тролейбусів NoNo 16, 18: відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу; * автобусів No 24: на ділянках від Національного музею історії України у Другій світовій війні до ст. м. "Арсенальна" та від залізничного вокзалу "Центральний" до ст. м. "Площа Льва Толстого"; * автобусів No 55 від Дарницької площі до вул. Старонаводницької за власною трасою, далі - вул. Генерала Алмазова - б-р Лесі України - вул. Басейна - вул. Еспланадна - ст. м. "Палац Спорту" - вул. Рогнідинська - вул. Шота Руставелі - вул. Басейна - б-р Лесі Українки - вул. Новогоспітальна - вул. Євгена Коновальця - вул. Михайла Задніпровського - вул. Генерала Алмазова - вул. Старонаводницька, далі за власним маршрутом; * автобусів No 62 від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна"; * автобусів No 114 на ділянках від вул. Милославської до стадіону "Динамо" ім. Валерія Лобановського та від залізничного вокзалу "Центральний" до станції метрополітену "Площа Льва Толстого".

У Києві 1 грудня проведуть акції протесту. Її організатори - об'єднання громадських організацій "Рух опору капітуляції", а також партія "Демократична сокира". Вони звинувачують владу в корупції, бездіяльності проти загрози з боку РФ. Мітинг розпочнеться на Майдані о 19:00.

Саме ці організатори провели акцію протесту проти політики влади 21 листопада.

Вони вимагали звільнити главу ОПУ Андрія Єрмака та обіцяли, якщо цього не станеться, вийти на безстроковий протест 1 грудня з вимогою імпічменту Президента. За матеріалами УНН.