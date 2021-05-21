Сьогодні стартувала основна сесія ЗНО - що необхідно знати

21 травня стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року. Першим відбудеться тестування з хімії - на нього зареєструвалися 12 744 осіб, для яких створено 881 аудиторія в 62 пунктах тестування.

Графік проведення основної сесії ЗНО 2021:

21 травня - хімія

24 травня - іспанська, німецька, французька мови

25 травня - англійська мова

28 травня - математика

1 червня - українська мова, українська мова і література

4 червня - історія України

7 червня - фізика

10 червня - біологія

15 червня - географія

Щоб уникнути скупчення біля входу до пункту тестування, допуск учасників розпочався о 9:50 і триватиме до 10:50. У запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, протягом якого учасникам ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску. Сама процедура допуску передбачає проходження термометрії й ідентифікації учасників ЗНО.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів: оригіналу Сертифіката ЗНО; паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті; запрошення-перепустки для участі у ЗНО, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Зазначається, що понад 50% учасників, зареєстрованих для участі в ЗНО, не роздрукували свої запрошення-перепустки. Учасникам, які мають намір взяти участь у тестуванні, необхідно роздрукувати цей документ: у ньому зазначено проміжок часу, протягом якого рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску.

У разі неможливості пред'явлення оригіналу Сертифіката, паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, учасника не буде допущено до пункту проведення ЗНО. Якщо учасник прибуде до пункту тестування після 10:50, його не буде допущено до участі в ЗНО.

На тестуванні з собою варто мати: 2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору; пляшечку з питною водою без етикетки; засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і за потреби скористатися.

Під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв'язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

Речі, що не передбачені процедурою зовнішнього оцінювання, учасники ЗНО залишають у спеціально відведеному місці, на яке вкаже інструктор в аудиторії тестування.

Для учасників, які з поважних причин не зможуть взяти участь в основній сесії ЗНО, проводиться додаткова сесія. Для цього потрібно протягом 5 днів після тестування з певного предмета (ураховуючи день проведення) подати заяву до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Зразок заяви та перелік документів, які необхідно надати, можна знайти на сайті Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Нагадаємо, платформа "Всеукраїнська школа онлайн" відтепер доступна у вигляді мобільного застосунку, що допоможе школярам 5-11 класів навчатися у зручному форматі.

Як повідомлялося раніше, кожен випускник закладу середньої освіти може отримати 100 тис. гривень від Парламенту за максимальні бали ЗНО. Крім того, по 10 тисяч гривень стипендії від президента України отримають абітурієнти, які найкраще складуть ЗНО.

За матеріалами Великий Київ, Прямий канал.