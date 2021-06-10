Сонячне затемнення 10 червня 2021. Де і коли дивитися
2021-06-10 12:42
Сонячне затемнення попри те, що максимальну фазу затемнення можна буде спостерігати тільки за полярним колом, навіть часткове затемнення Сонця - це досить рідкісна подія. В Україні максимальна фаза затемнення складе менше 10%.
Дата затемнення: 10 червня 2021 року
Тип: кільцеподібне
Сарос: 147
Тривалість фази: 3 хвилини 51 секунда
Максимальна фаза затемнення близько 5%
Тривалість: 1 годину, 37 хвилин, 22 секунди
Початок затемнення: 10 червня 2021 року в 13:26
Максимум затемнення: 10 червня в 14:15
Закінчення затемнення: 10 червня в 15:03