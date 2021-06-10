Сонячне затемнення 10 червня 2021. Де і коли дивитися

Сонячне затемнення попри те, що максимальну фазу затемнення можна буде спостерігати тільки за полярним колом, навіть часткове затемнення Сонця - це досить рідкісна подія. В Україні максимальна фаза затемнення складе менше 10%.

Дата затемнення: 10 червня 2021 року

Тип: кільцеподібне

Сарос: 147

Тривалість фази: 3 хвилини 51 секунда

Максимальна фаза затемнення близько 5%

Тривалість: 1 годину, 37 хвилин, 22 секунди

Початок затемнення: 10 червня 2021 року в 13:26

Максимум затемнення: 10 червня в 14:15

Закінчення затемнення: 10 червня в 15:03