Спалах коронавірусу в Україні очікується восени - МОЗ

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, коли буде спалах коронавірусу в країні. Очікується, що восени, але це може бути й раніше.

Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, ріст випадків очікують "десь восени цього року, приблизно в жовтні-листопаді".

"Такий спалах може статися раніше, але зараз є всі можливості для того, щоб його не допустити", - зазначив Кузін.

По-перше, вакцинація дійсно захищає від важкого перебігу - це ключовий момент, уточнив головний санітарний лікар.

"Чим більше людей ми зараз охопимо щепленнями, тим менше матимемо наслідків для системи охорони здоров'я, для здоров'я людей, і тим менше будемо мати летальних випадків восени, коли такий спалах дійсно буде", - вважає він.

По-друге, за його словами, саме від відповідальної поведінки українців залежить те, наскільки швидко Україна буде заходити в "жовту", "помаранчеву" або "червону" зону.