Спека в Києві побила 97-річний температурний рекорд: скільки зафіксували

У місті Києві, 24 червня, зафіксували новий річний рекорд. Середньодобова температура повітря становила 28,1 градуса.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Так, експерти пояснюють, що така темпера на 1,6 градуса вище рекордного значення для цього дня 1924 року.

Окрім того, у столиці максимальна температура повітря після полудня піднялася до 35,5 градусів. Вона перевищила попередній рекорд для цього дня в 1924 році на 2,3 градуса, а для червня загалом на 0,5 градуса.

Як відомо, попередній історичний максимум для першого місяця літа тримався з 1885 року.

А мінімальна температура повітря 24 червня не опустилася нижче 22,2 градуса, що на 1,5 градуса тепліше, ніж це було в 1964 році. Як вберегтися від спеки?

Експерти радять одягати сонцезахисні окуляри й капелюх, краще з широкими полями, щоб затінити обличчя, вуха та шию. Також уникайте відвідування соляріїв в спеку. Підтримуйте водний баланс та пийте більше води.

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