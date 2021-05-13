Список найбагатших людей України оновився на 21%, - Forbes

Журнал "Forbes - Україна" склав рейтинг 100 найбагатших українців. До нього увійшли представники промисловості, металургії, фармацевтики, IT, АПК, енергетики та інших.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані видання "Forbes-Україна".

Автори рейтингу зазначають, що для того, щоб визначити сотню найбагатших, було оцінено статки понад 200 мільйонерів, понад пів тисячі їхніх бізнесів, а також належні до них об'єкти в Україні і за кордоном.

"Найзаможніші люди України знали й кращі часи: 2013-й як і раніше залишається найуспішнішим для вітчизняного капіталізму. Однак українські активи додали у вартості за минулий рік. 76 учасників з першої сотні українського списку збільшили свої статки за рік. Багатство першої сотні зросло на 42% - до $44,5 млрд. За рік список оновився на 21%: 14 учасників потрапили в 100 найзаможніших уперше, семеро - повернулися після перерви. Серед абсолютних новачків - найбільше представництво - в IT і енергетиці", - йдеться в прев'ю до рейтингу.

У першу десятку сотки найкращих потрапили представники металургійної галузі, ритейлу, ПЕК і харчової промисловості, зокрема: Рінат Ахметов ($7,6 млрд), Ігор Коломойський ($1,8 млрд), Олександр і Галина Гереги ($1,7 млрд), Петро Порошенко ($1,6 млрд). Далі йдуть бізнесмени, які займаються нерухомістю, АПК. Варто зазначити, що в серед ста найкращих є також представники фармацевтики, зокрема, співвласник фармацевтичної компанії "Дарниця" Гліб Загорій ($300 млн, 31-е місце). Також у списку присутні представники транспортної галузі - співвласники групи терміналів TIS Андрій Ставніцер ($215 млн, 49 місце) і Єгор Гребенников ($200 млн, 52 місце), і IT-технологій, зокрема: Олександр Косован ($235 млн, 43-е місце), Катерина Костерева ($190 млн, 56-е місце).

Замикають список 100 найбагатших представники харчової галузі, роздрібної торгівлі та нерухомості, зокрема: Руслан Шостак ($140 млн, 87-е місце), Олександр Суходольський ($130 млн, - 94 місце), Олександр Слободян ($125 млн, 100-те місце).