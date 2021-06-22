США розподілить по світу 55 мільйонів доз вакцини - частина призначена Україні

Сполучені Штати планують розподілити між країнами світу 55 мільйонів доз вакцини - про це Білий дім повідомив 21 червня.

Пресслужба президента Джо Байдена оприлюднила перелік країн, які отримають 55 із 80 мільйонів доз, які є в розпорядженні США. Очікується, що вони будуть розподілені до кінця червня.

У Білому домі нагадали про обіцянку Байдена, що США стануть "складом вакцин для світу" і для цього розподілять 80 мільйонів доз із внутрішніх запасів.

"Раніше цього місяця адміністрація анонсувала план щодо перших 25 мільйонів доз, які ми почали відправляти, і сьогоднішня заява доповнює перелік щодо решти 55 мільйонів доз. Всі ці дози призначені передусім для груп найбільшого ризику, таких як медичні працівники, на основі національних планів вакцинації", - повідомляє Білий дім.

З цих 80 мільйонів 75% планується розподілити в рамках програми COVAX, ще 25% - на подолання спалахів по всьому світу.

Приблизний план розподілу цього 41 мільйона доз вакцини за ініціативою COVAX такий: 14 мільйонів - Латинській Америці та Карибським островам 16 мільйонів - країнам Азії 10 мільйонів - державам Африки, які будуть обрані в координації з Африканським союзом 14 мільйонів (або 25% від загальної кількості розподілених 55 мільйонів) - понад 30 іншим пріоритетним країнам, серед яких і Україна

Лідер країн, що входять до Групи семи зобов'язалися надати 1 мільярд доз вакцини від COVID-19 біднішим державам. За матеріалами radiosvoboda.org