Степанов анонсував 10-11 тис. щеплень від коронавірусу щодня

Міністерство охорони здоров'я планує до 7 березня вийти на 10-11 тис. вакцинацій від COVID-19 щодня

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов у коментарі Інтерфакс-Україна.

"До кінця тижня ми плануємо вийти на рівень 10-11 тис. вакцинацій у день. Вакцинація розгортається каскадним методом, ми постійно нарощуємо обсяги", - повідомив він.

Степанов додав, що система охорони здоров'я дає можливість робити проводити 11,3 тис. щеплень на день. За матеріалами Еспресо TV.