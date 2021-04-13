Степанов: Ми вийшли на пік третьої COVID-хвилі, ситуація стабілізується

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що ситуація із захворюваністю на коронавірусну інфекцію почала стабілізуватися.

Про це він повідомив під час брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми вийшли на пік третьої хвилі, і зараз ситуація почала стабілізуватися. Ми вже це бачимо по різних регіонах", - сказав міністр.

Він зазначив, що минулого тижня у порівнянні з позаминулим на 2 тис. зменшилася кількість госпіталізацій. Також стабілізувалася кількість викликів швидкої допомоги.

Степанов закликав українців дотримуватися карантинних обмежень. Крім того, він підкреслив, що бізнес повинен працювати у тих умовах, які визначені на період дії карантину.

В Україні минулої доби, 12 квітня, зареєстровано 11 680 випадків зараження коронавірусом, водночас одужало 14 019 осіб. Летальних випадків зареєстровано 457.

Загалом від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 1 872 785 осіб, з них одужали 1 430 234 людини, померло 37 758 осіб.