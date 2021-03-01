Степанов наказав популяризувати COVID-щеплення

1 березня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов підписав наказ No 369, у якому закликав публічних та громадських діячів популяризувати вакцинацію серед населення.

Про це йдеться на сайті МОЗ.

"Враховуючи успішний іноземний досвід залучення лідерів (перших осіб) держав, громадських діячів, діячів культури та спорту, лідерів релігійних спільнот тощо до участі в комунікаційних кампаніях, з метою популяризації вакцинації та підвищення довіри населення до вакцинації, рекомендується проведення публічних вакцинальних сесій проти коронавірусної хвороби COVID- 19 для публічних осіб в Україні на початку кампанії, зокрема президента України та міністра охорони здоров'я України", - йдеться у наказі МОЗ.

Очільник МОЗ Максим Степанов публічно зробив щеплення індійською вакциною CoviShield. За матеріалами Прямий канал

