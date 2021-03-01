Степанов: очікуємо постачання китайської вакцини Coronavac до 6 березня
2021-03-01 17:26
Міністерство охорони здоров'я України очікує постачання вакцини Coronavac до 6 березня
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у коментарі Інтерфакс-Україна.
"Ми чекаємо постачання Coronavac, за контрактом вакцина повинна бути поставлена до 6 березня з наданням всіх документів з приводу ефективності", - сказав він.
Міністр наголосив, що "держава повністю захищена з точки зору банківських гарантій". За матеріалами Еспресо TV.