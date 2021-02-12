Степанов розповів про етапи вакцинації від COVID-19 в Україні

Вакцинація населення від COVID-19 розпочнеться вже цього тижня. Такої масштабної вакцинації до цього Україна не проходила: в стислі терміни протягом 2021 року необхідно забезпечити щеплення всім громадянам від 18 років. Про те, яким чином згідно з національним планом проходитиме вакцинування населення України, міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів у ефірі одного з українських каналів, передає УНН.

"Щодо самого процесу вакцинації, затвердженого в нашому національному плані, згідно з яким ми будемо вакцинувати. Перший етап буде робитися мобільними бригадами, бо це важливо. Ми повинні розгортати цю компанію: 572 мобільні бригади загалом по країні буде зроблено. А потім - на базі 4250 кабінетів щеплень, які знаходяться у сімейних лікарів", - розповів Степанов.

Міністр охорони здоров'я також наголосив, що Україна вперше стикається з такою масштабною вакцинацією, коли в стислі терміни потрібно дати доступ до вакцини всім громадянам старше 18 років.

"Я хочу, щоб ми усвідомлювали: такої масштабної вакцинації в країні в житті не проходили. Нам в дуже стислі терміни потрібно надати доступ до вакцини всім без виключення громадянам країни від 18 років. І ми хочемо це зробити протягом 2021 року", - зазначив він.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов оголосив 5 лютого, що Україна отримала підтвердження на постачання 12 млн доз вакцин виробництва компанії AstraZeneca і Novavax.

Водночас Україна приєдналася до глобальної ініціативи COVAX. Україна може отримати 16 млн доз вакцини від COVID-19 з ініціативи COVAX. Очікується, що безкоштовно.

На сьогодні відомо, що в Україні повинні поставити 117 тис. доз вакцин компанії Pfizer в рамках глобальної ініціативи COVAX. Крім того, очікується, що в рамках глобальної ініціативи COVAX Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca. за матеріалами УНН.