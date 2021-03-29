Степанов розповів, за якої умови можливий загальнонаціональний локдаун

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, за якої умови в Україні можуть розглядати питання загальнонаціонального локдауну. Наразі це питання не стоїть на порядку денному.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє УНН.

"Якщо ситуація буде розвиватися таким чином, що в нас буде 50-70% (території України в червоній зоні - ред.), то ми будемо розглядати питання національного жорсткого карантину. На сьогодні є в нас 11 регіонів, які внесені до червоного рівня небезпеки,... решта регіонів на помаранчевому рівні, або, наприклад, як Херсонська область - перебуває на жовтому рівні небезпеки", - зазначив Степанов.

Окремо очільник МОЗ підкреслив, що наразі завдяки протиепідемічним заходам спостерігається покращення ситуації в регіонах, які першими потрапили у червону зону.

"Водночас ми бачимо покращення ситуації в тих регіонах, які перші зайшли на червоний рівень: це Івано-Франківська, Закарпатська і Чернівецька. Більш того, там ситуація стабілізувалася, і, я думаю, що найближчим днями Івано- Франківська область за показниками може бути переведена на жовтий рівень епіднебезпеки", - заявив Степанов.

Поділ на зони за рівнем епідемічної небезпеки щодо поширення COVID-19 станом на 29 березня, зважаючи на показники, виглядає так: "жовта" - один регіон: Херсонська область.

"помаранчева" - 13 регіонів: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівенська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.

"червона" - 11 регіонів: місто Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано- Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька та Чернігівська області.

За добу у перелік "червоних" зон увійшла Чернігівщина. За матеріалами УННю