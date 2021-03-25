Степанов: В Україні немає смертей від вакцинації проти COVID-19

Унаслідок вакцинації проти COVID-19 в Україні не зафіксовано смертей, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"У нас не було смертей після вакцинації проти коронавірусу. У нас померли люди, які до того вакцинувалися", - сказав міністр під час пресбрифінгу в Києві в четвер.

Степанов наголосив, що, згідно з протоколами, кожен такий випадок розслідуватимуть.

Як повідомлялося, раніше померла військова внаслідок серцево-судинної недостатності. Крім того, аптечний провізор померла від інсульту. За матеріалами Інтерфакс-україна.