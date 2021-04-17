Степанов з травня розраховує на початок постачання вакцин Pfizer за контрактом

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розраховує на початок постачання вакцин проти коронавірусу за контрактом із компанією Pfizer починаючи з травня.

Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає кореспондент Укрінформу.

"Зараз у нас є форс-мажор щодо термінів постачання. Але я впевнений, що вже починаючи з травня запрацює контракт з Pfizer", - сказав Степанов.

Він запевнив, що перемовини з компанією тривали з вересня минулого року. Всі 10 млн доз вакцини, стосовно яких було досягнено домовленостей, прибудуть в Україну до кінця року.

Як повідомлялося, 6 квітня Україна досягнула рамкових домовленостей із компанією Pfizer щодо постачання 10 млн доз вакцини проти коронавірусу до кінця року.

16 квітня в Україну доставлена перша партія вакцини проти коронавірусу розробки Pfizer-BioNTech.

Згідно з планом вакцинації, перша партія вакцини Pfizer-BioNTech у кількості 117 тис. доз передбачена для щеплення людей похилого віку, які перебувають в інтернатах, а також працівників ДСНС та ДПСУ.