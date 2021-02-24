Стерненка переведуть в окрему камеру - адвокати

Активіста Сергія Стерненка, який перебуває в Одеському СІЗО, переведуть в окрему камеру у межах заходів безпеки.

Про це у Фейсбуці повідомляє юридична компанія "Міллер", передає Укрінформ.

"Сьогодні із Сергієм бачився адвокат Вадим Оксюта. Також сьогодні було схвалено заяву наших адвокатів про забезпечення заходів безпеки до Сергія Стерненка: Сергій залишатиметься в Одеському СІЗО, і до нього будуть застосовані відповідні заходи безпеки у вигляді переведення в окрему камеру", - йдеться у повідомленні.

Юристи оприлюднили лист від Стерненка, датований 23 лютого. У ньому активіст зазначив, що "цей не правовий, а політичний вирок без жодного доказу став для мене шоком".

На думку Стерненка, "суддю явно залякали і під тиском змусили переписати виправдувальний вирок і засудити на підставі лише самих слів тітушки- колаборанта, який служить Труханову".

Активіст також зауважив, що скаржитися на умови не буде, і додав, що перебуває в ізоляції, новин не знає.

Він висловив переконання, що його прихильники "так просто це свавілля не залишать".

Активіст також звернувся до тих, хто виходив на акції на його підтримку. "Чув вас, коли ви були під СІЗО. Дуже підбадьорило... Кожного обіймаю і зичу вам сміливості у боротьбі за право", - написав Стерненко.

Як повідомлялося, Приморський районний суд Одеси 23 лютого визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї і засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи.

Захист Стерненка заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію на вирок активісту.

23 лютого у різних містах України пройшли акції на підтримку Стерненка, зокрема під Офісом Президента.