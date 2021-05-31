Стерненко оскаржить вирок у Верховному суді

Громадський активіст Сергій Стерненко оскаржуватиме вирок Одеського апеляційного суду, рішенням якого його засуджено до одного року умовно за незаконне зберігання зброї.

Про це Стерненко написав у своєму Твітері.

Ми будемо оскаржувати сьогоднішній вирок у Верховному суді, - написав активіст (досьє Сергія Стерненка).

Стерненко припустив також, що прокурори своєю чергою подадуть скаргу і наполягатимуть на 7,3 року ув'язнення з конфіскацією.

Нагадаємо, Одеський апеляційний суд 31 травня розглядав справу активіста Сергія Стерненка та Руслана Демчука у справі про "300 гривень" (розбій), зберіганні зброї та нібито викраденні та катуванні у 2015 році місцевого депутата Сергія Щербича. Активісту присудили рік умовного покарання за зберігання зброї. Стерненко зазначив, що це судимість за 1 патрон.