Страстная пятница: приметы, что нельзя делать

2021-04-30 00:29

Страстная пятница - день скорби и тихой печали всех верующих. Большинство примет в Страстную пятницу связано с запретами - в самый горький для верующего человека день от многих вещей следует воздерживаться.

Из глубины веков до нас дошли наблюдения предков и их подсказки о том, что можно делать в Великую пятницу, а чего нельзя.

Страстная пятница - что нельзя делать

  • В этот день нельзя мыться, убираться, стирать и работать по дому. Все дела, связанные с чистотой, нужно завершить в прошедший Чистый четверг.
  • Верили, что если в этот день постирать белье, во время сушки на нем появятся следы крови.
  • Нельзя работать в огороде. Считается, что сажать в этот день растения - большой грех. Если в пятницу высадить дерево, оно непременно погибнет, а на его месте еще много лет ничего не будет расти.
  • Нарушать Великий пост. Именно в Страстную пятницу следует сохранять наиболее строгую диету. Наши предки в этот день зачастую не ели ничего кроме хлеба и воды, тем самым почитая великую жертву, которую принес Христос.
  • Праздновать и употреблять алкоголь. Лучше этот день провести дома, наедине с собой и своей семьей. Даже если на Великую пятницу выпал день рождения или другой важный для вас праздник, отмечать его лучше в другое время.

Что можно делать в Великую пятницу

  • Именно в Страстную пятницу хозяйки пекли куличи и красили яйца. Считалось, что приготовленная в этот день выпечка не испортится и не заплесневеет.
  • Если хлеб и пасхи получатся румяными и красивыми - это к счастью и благополучию. Если подгорят - остерегайтесь скорых неприятностей.
  • Страстную пятницу следует посвятить молитвам, смирению и помощи близким. Желательно в этот день посетить службу в храме.

Приметы в Страстную пятницу

  • По погоде, которая стояла в Великую пятницу, наши предки судили об урожае на будущий год.
  • День выдался солнечным - хлеба уродятся.
  • Пятница перед Пасхой теплая и ясная - к такой же весне.
  • Пасмурно - на огородах весь год жди много сорняков.
  • Дождь пошел - весна тоже будет сырой и дождливой.

Приметы в Страстную пятницу на будущее

  • Существовали приметы, которые позволяли предсказать не только погоду, но и свое личное будущее. Для этого, проснувшись, сразу бежали к окну. Что первое увидишь, того и в будущем году жди.
  • Птица - к приятным знакомствам и хорошим новостям.
  • Кошка - к достатку.
  • Собака - к печали.
  • Молодой мужчина - к здоровью.
  • Молодая женщина - к благополучию.
  • Целая семья - к взаимопониманию с родными.
  • Пожилой человек - к болезням.

По матеріалам newsmir.info

Также в рубрике