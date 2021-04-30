Страстная пятница: приметы, что нельзя делать

Страстная пятница - день скорби и тихой печали всех верующих. Большинство примет в Страстную пятницу связано с запретами - в самый горький для верующего человека день от многих вещей следует воздерживаться.

Из глубины веков до нас дошли наблюдения предков и их подсказки о том, что можно делать в Великую пятницу, а чего нельзя.

Страстная пятница - что нельзя делать

В этот день нельзя мыться, убираться, стирать и работать по дому. Все дела, связанные с чистотой, нужно завершить в прошедший Чистый четверг.

Верили, что если в этот день постирать белье, во время сушки на нем появятся следы крови.

Нельзя работать в огороде. Считается, что сажать в этот день растения - большой грех. Если в пятницу высадить дерево, оно непременно погибнет, а на его месте еще много лет ничего не будет расти.

Нарушать Великий пост. Именно в Страстную пятницу следует сохранять наиболее строгую диету. Наши предки в этот день зачастую не ели ничего кроме хлеба и воды, тем самым почитая великую жертву, которую принес Христос.

Праздновать и употреблять алкоголь. Лучше этот день провести дома, наедине с собой и своей семьей. Даже если на Великую пятницу выпал день рождения или другой важный для вас праздник, отмечать его лучше в другое время.

Что можно делать в Великую пятницу

Именно в Страстную пятницу хозяйки пекли куличи и красили яйца. Считалось, что приготовленная в этот день выпечка не испортится и не заплесневеет.

Если хлеб и пасхи получатся румяными и красивыми - это к счастью и благополучию. Если подгорят - остерегайтесь скорых неприятностей.

Страстную пятницу следует посвятить молитвам, смирению и помощи близким. Желательно в этот день посетить службу в храме.

Приметы в Страстную пятницу

По погоде, которая стояла в Великую пятницу, наши предки судили об урожае на будущий год.

День выдался солнечным - хлеба уродятся.

Пятница перед Пасхой теплая и ясная - к такой же весне.

Пасмурно - на огородах весь год жди много сорняков.

Дождь пошел - весна тоже будет сырой и дождливой.

Приметы в Страстную пятницу на будущее

Существовали приметы, которые позволяли предсказать не только погоду, но и свое личное будущее. Для этого, проснувшись, сразу бежали к окну. Что первое увидишь, того и в будущем году жди.

Птица - к приятным знакомствам и хорошим новостям.

Кошка - к достатку.

Собака - к печали.

Молодой мужчина - к здоровью.

Молодая женщина - к благополучию.

Целая семья - к взаимопониманию с родными.

Пожилой человек - к болезням.

По матеріалам newsmir.info