Стюардесса дала совет: никогда не дремать у окон самолета и не опираться головой на иллюминатор во время сна

Стюардесса Линда Фергюсон предупредила пассажиров об опасности сидения у иллюминатора в самолете.

Ее слова приводит The Mirror.

Фергюсон, проработавшая бортпроводницей 24 года, рассказала, что люди любят места у окон, так как оттуда можно полюбоваться прекрасными видами.

Однако стюардесса посоветовала никогда не дремать у окон самолета и не опираться головой на иллюминатор во время сна. Она рассказала, что была свидетелем того, как люди кашляли и чихали прямо на поверхность окна.

Издание отмечает, что после слов стюардессы другие бортпроводники предупредили обо всех грязных местах на борту. Они обсудили на Reddit, что видели, как на откидных столиках меняли подгузники младенцам, также на них рвало людей, или пассажиры истекали кровью. Они призвали не ставить еду прямо на столик и посоветовали брать с собой на рейс антибактериальные влажные салфетки, чтобы очистить все поверхности перед использованием.