Суд арештував на 60 діб двох замовників замаху на Лещенка

Печерський райсуд Києва обрав запобіжні заходи громадянину США та українці, які, за версією слідства, були замовниками замаху на вбивство міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила прессекретар голови Національної поліції України Мар'яна Рева.

"Суд обрав двом підозрюваним запобіжні заходи - це тримання під вартою на 60 діб. (Запобіжні заходи обрані - ред.) громадянину США і жінці, фігурантці", - повідомила прессекретар голови Нацполіції.

Як повідомлялося, Монастирський заявив 18 листопада, що правоохоронці запобігли замаху на Лещенка.

За даними слідства, вбивство Лещенка замовили українка і громадянин США.

За інформацією ЗМІ, американця звуть Курт Джейкоб Гросанс, а українку - Олена Богач.

Лещенка у грудні 2020 року призначили міністром аграрної політики та продовольства України. До того він із червня 2020 року був головою Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, а також уповноваженим Президента із земельних питань (з жовтня 2019 року).