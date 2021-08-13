Суд арештував заступника мера Миколаєва із заставою 3,5 мільйона - НАБУ

Заступнику міського голови Миколаєва, підозрюваному в розкраданні 27 млн грн, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 3,5 млн грн застави.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомляє Національне антикорупційне агенція.

"12 серпня за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику Миколаївського міського голови, одному із підозрюваних у заволодінні 26,8 млн гривень бюджетних коштів під час виконання робіт із реконструкції Соборної площі у Миколаєві", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суд застосував до посадовця запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативною внесення застави у розмірі 3,5 млн гривень.

10 серпня заступника міського голови Миколаєва затримали детективи НАБУ. Затримання відбулося у міжнародному пункті пропуску "Лужанка - Берегшурань" на українсько-угорському кордоні.

У НАБУ зазначали, що департамент Миколаївської міськради у 2019 році оголосив тендер на виконання робіт з реконструкції Соборної площі у Миколаєві. Як встановило слідство, заступник мера і перший заступник голови одного з департаментів міськради за попередньою змовою із шістьма особами забезпечили перемогу в тендері одного наперед визначеного ТОВ, яке і виконало роботи. Однак, як засвідчила експертиза, роботи було проведено за завищеними цінами, в результаті чого місцевій громаді завдано понад 26,8 млн грн збитків.