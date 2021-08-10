Суд у Києві відпустив із-під варти обвинуваченого в убивстві журналіста Веремія - адвокати

Шевченківський райсуд Києва пом'якшив запобіжний захід одному з фігурантів справи про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія Павлові Бялаю, якого слідство вважає безпосереднім підлеглим організатора тітушок на Євромайдані Юрія Крисіна. Про це 9 серпня поінформувала у Facebook "Адвокатська дорадча група".

"Шевченківський суд 9 серпня 2021 року відпустив із-під варти Павла Бялая та обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. На засіданні колегія під головуванням судді Оксани Голуб розглядала клопотання прокурора про продовження арешту для Бялая. Однак суддя прийняла рішення змінити запобіжний захід", - ідеться в повідомленні.

Адвокати підкреслили, що Бялай, за версією слідства, стріляв в автомобіль таксі, в якому перебував Веремій у ніч, коли на нього напали.

"Бялай - обвинувачений у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія та інших злочинах: за п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 (вбивство з хуліганських мотивів за попередньою змовою), ч. 2 ст. 296 (групове хуліганство), ч. 2 ст. 15 (замах на вчинення злочину), ст. 340 (перешкоджання зборам), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України", - зазначили в пості.

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Журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія вбили під час Революції гідності - в ніч на 19 лютого 2014 року в центрі Києва. Журналіст повертався додому з роботи на таксі. Автомобіль зупинили тітушки, витягли пасажирів і почали лупцювати їх битами.

Веремія било троє чоловіків, один із них, за даними слідчих, - Крисін. Коли кореспондент вирвався і спробував утекти, в нього вистрілили (слідство вважає, що це зробив житель Горлівки Джалал Алієв, він у розшуку).

Журналіст помер у лікарні. Проти Крисіна спочатку відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство), але пізніше справу перекваліфікували за ст. 296 (хуліганство).

Умовний вирок Крисіну (чотири роки позбавлення волі з випробувальним строком два роки) в грудні 2017-го ухвалив суддя Шевченківського суду Олег Линник. Вирок викликав обурення в суспільстві, в Києві відбулися акції протесту з вимогою перегляду справи.

13 червня 2018 року Апеляційний суд Києва ухвалив новий вирок Крисіну у справі про вбивство Веремія - п'ять років в'язниці. Зараз Крисін відбуває строк у Торецькій виправній колонії і, за даними ЗМІ, дістав нову підозру за тероризування інших ув'язнених. За матеріалами Гордон.