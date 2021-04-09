Суд заарештував яхту Медведчука - вона заходила до портів Криму

Херсонський міський суд Херсонської області у п'ятницю наклав арешт на яхту нардепа від ОПзЖ Віктора Медведчука.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Слідчі СБУ зафіксували неодноразове порушення законодавства екіпажем яхти "ROMANCE 1" (порт приписки - Херсон). "У тому числі мова йде про заходи у порти тимчасово анексованого Криму", - пояснили у спецслужбі. Згідно з повідомленням прокуратури АР Крим, яхта у жовтні 2017 року заходила до закритих портів "Ялта" та "Севастополь".

Тож СБУ досліджує обставини неодноразового порушення екіпажем порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Розслідування проводять за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), ч. 1, 2, 3 ст. 332-1 (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї) ст. 291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу.

У п'ятницю на базі охоронної фірми "Шторм", яку пов'язують із нардепом "Опозиційної платформи - За життя" Віктором Медведчуком, правоохоронці проводять слідчі дії та знесли паркан.

За матеріалами babel.ua